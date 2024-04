I soliti errori della Fiorentina, ma la squadra di Italiano ha anche un merito

Colpi di scena sempre in agguato, favole che si materializzano e poi scompaiono all’improvviso. Lo sanno bene i tifosi della Fiorentina che vivono sulle montagne russe. Martinez Quarta, 27enne di Mar del Plata, l’autore del gol che poteva spedire la Fiorentina in finale di Coppa Italia, probabilmente non sarebbe nemmeno entrato in campo se Milenkovic non si fosse fatto espellere al minuto 53 per un fallo su Scamacca, lanciato in area. Da quello che sembrava il periodo più complicato della partita — sotto di un gol, con un uomo in meno, nella bolgia di Bergamo e contro avversari sulla carta più forti — la squadra di Italiano è riuscita a reagire segnando un gol che avrebbe potuto cambiare la stagione. La Fiorentina di Italiano cade in errori endemici di cui non riesce a liberarsi (ad esempio la troppa facilità con cui si fa infilare in ripartenza) ma ha anche il merito di essere una squadra che può colpire sempre e comunque. Poco più di 10 minuti dopo aver perso Milenkovic, sostituito da Martinez Quarta entrato per Belotti, al 68’ l’argentino ha infilato Carnesecchi con un colpo di testa. Un’occasione nata da una punizione battuta da Biraghi con il suo mancino. Per il Chino è stato il settimo gol stagionale, il primo in Coppa Italia dopo i quattro in campionato e i due in Conference. Contando tutte le competizioni ora è il terzo marcatore della squadra, insieme a Bonaventura, secondo solo a Nico Gonzalez (11) e Beltran (9). Lo riporta il Corriere Fiorentino.