I parcheggi del Viola Park? Casini: “Tranquilla Fiorentina, non ci saranno ritardi”

Un aspetto che interessa molto ai tifosi viola è sicuramente quello dei parcheggi riservati al Viola Park. Quando il nuovo centro sportivo della Fiorentina sarà pronto ad aprire i propri cancelli ai supporters gigliati, questi avranno sicuramente bisogno di postazioni per le loro auto, considerando anche che la tramvia dedicata non sarà pronta prima del 2026. Ed ecco perché Joe Barone, nell'intervista di ieri a La Nazione, ha sollevato la questione. E sempre dalle pagine del quotidiano fiorentino arrivano oggi le rassicurazioni del sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: "Ce la faremo", dice il primo cittadino. Ad aprile il nuovo parcheggio scambiatore progettato per la linea 3.2 della tramvia in terra di Bagno a Ripoli sarà aperto. Le risorse sono state stanziate e riguardo gli espropri dei terreni c'è già l'accordo, in pratica, con tutti i soggetti coinvolti.