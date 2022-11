Barone: “Viola Park tra 4 mesi, ma serve mano dai Comuni. Non basta avere soldi”

In un'intervista rilasciata a La Nazione all'interno del cantiere del Viola Park, Joe Barone, dg della Fiorentina, lamenta qualche difficoltà esterna e di carattere logistico: "Bisogna stare sul pezzo, io ci sto e tra quattro mesi siamo pronti ad aprire il Viola Park, ma come facciamo senza opere di urbanizzazione (soprattutto le fogne) e se manca il parcheggio per tremila tifosi? Per la tramvia la data è slittata addirittura al 2026". Il numero due viola chiede sveltezza ai Comuni di Firenze e Bagno a Ripoli, per una struttura che potrebbe anche ospitare i ritiri estivi in futuro, come Trigoria per la Roma, con allenamenti alla sera.