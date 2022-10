Hearts-Fiorentina, polemiche sullo spogliatoio viola. Possibile multa della Uefa

Tre punti, tre gol, il ribaltamento delle gerarchie nel gironcino di Conference ma non solo. Il day-after di Hearts-Fiorentina è stato caratterizzato in particolare dalle polemiche sull’asse Edimburgo-Firenze che hanno riguardato le condizioni in cui la squadra viola ha lasciato gli spogliatoi del Tynecastle Park al termine della sfida. In particolare, da alcuni media scozzesi sono arrivate accuse ai giocatori viola per una mancata pulizia. Immediata, però, è stata la replica della Fiorentina (come vi abbiama riportato), che già giovedì nell’immediato post-gara aveva evidenziato alcuni disservizi a livello logistico che con tutta probabilità, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport,porteranno la Uefa a multare gli Hearts: i magazzinieri viola, ha fatto sapere il club, non hanno avuto tempo di rassettare gli spogliatoi in quanto impegnati a trasportare in fretta il materiale dei calciatori in hotel, dove la squadra è stata obbligata a fare la doccia poiché lo stadio era sprovvisto di acqua calda.