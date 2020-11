Guagni: “Fiorentina, è stato solo un arrivederci. Tornerò, il mio futuro è qui”

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, possiamo trovare una lunga intervista allo storico ex capitano dell’ex Fiorentina Women’s, Alia Guagni. Attualmente giocatrice dell’Atletico Madrid. Tra i pensieri della calciatrice fiorentina, trova spazio l’aver lasciato la propria squadra del cuore dopo 23 anni: “E’ stata dura vedere la Fiorentina in tv, senza di me… ho vissuto due giorni complicati, poi è passata”. Passare in Spagna ha rappresentato per lei una scelta di vita, che come ogni cambiamento ha portato con sé alcune contestazioni“Prima mi criticavano perché restare a Firenze era una scelta di comodo, poi mi hanno criticato perché sono andata via. Non va mai bene”. Un opinione anche riguardo anche il mondo maschile con l’arrivo di Prandelli. Per Alia la scelta è stata necessaria visto l’inizio di stagione travagliato, anche se non sa se aver scelto il tecnico di Orzinuovi sia la scelta giusta. Dopo aver raccontato la propria esperienza con il Coronavirus, del quale Alia è risultata positiva. Arriva uno sguardo al futuro, che per l’esterno della nazionale ha sempre le tinte viola: “Cosa c’è nel mio futuro? La Fiorentina, con cui spero sia solo un arrivederci. Questo ci siamo detti. Io voglio tornarci, in qualsiasi veste, il mio futuro lo vedo qui”