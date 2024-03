Gli 11 di Italiano: con la Coppa Italia, qualche sacrificio era inevitabile

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle scelte di formazione dell'allenatore della Fiorentina. Italiano (senza Bonaventura squalificato) oltre a riproporre Dodò dal 1’, ha deciso di rinunciare anche a Nico e Arthur. Del resto, con la semifinale di Coppa Italia dietro l’angolo, qualche sacrificio era inevitabile. Il tema, scelte a parte, era capire chi sarebbe riuscito a imporre il proprio dominio visto che, sul fatto che entrambe le squadre avrebbero cercato di farlo, non c’erano dubbi. Certo, l’inizio per i viola non è stato incoraggiante. Anzi: subito due occasioni concesse (una a Giroud, l’altra a Leao) ma soprattutto, l’impressione che il Milan fosse entrato molto meglio nel match.