Gioia o disfatta: la stagione di Inter e Fiorentina si decide in due finali

Italiano e Inzaghi sono gli unici allenatori in Italia che possono lottare ancora per due trofei e che ancora devono dare una giusta valutazione al proprio lavoro

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla stagione dell'Inter e della Fiorentina. Italiano e Inzaghi sono gli unici allenatori in Italia che possono lottare ancora per due trofei e che ancora devono dare una giusta valutazione al proprio lavoro. Sì, perchè in caso di successo sarà un trionfo per entrambi, ma in caso di sconfitte sarà dura digerire la delusione. Anche se arrivare all’appuntamento decisivo è comunque sufficiente per dimostrare il lavoro svolto. E loro sono riusciti a farlo addirittura su due fronti.