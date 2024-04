Gazzetta: “Un allenamento per la Fiorentina. Italiano, ora arriva il difficile”

Fiorentina-Sassuolo viene definito dalla Gazzetta dello Sportun allenamento. Sì, i 5 gol della squadra di Italiano arrivano contro una squadra che ha compromesso in maniera decisiva la sua permanenza in Serie A. La squadra di Italiano si è preparata al meglio per affrontare il Club Brugge giovedì e lo stesso quotidiano sottolinea come adesso arrivino gli impegni complicati per la squadra viola. Comunque, al di là dell'impegno di giovedì, rimangono alcune note lievi da sottolineare. La Fiorentina no9n ha perso l'usanza della "goleada" e soprattutto, con la vittoria di ieri la squadra di Italia aggancia il Napoli in classifica tenendo viva la speranza europea anche attraverso il campionato.