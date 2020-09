Gazzetta specula: ecco dove potrebbe giocare Chiesa nel Milan

L’ipotesi di un approdo al Milan di Federico Chiesa (LEGGI) è corroborata dalla presenza di Stefano Pioli in panchina. La Gazzetta dello Sport propone un focus dedicato al ruolo che verrebbe affidato al giovane viola in rossonero. Attualmente, il Milan si schiera con il 4-2-3-1, nel quale Chiesa ruberebbe il posto a Castillejo sulla destra, pur senza disdegnare l’altra fascia. Più semplice collocarlo in un 4-3-3 che estrometterebbe Calhanoglu e vedrebbe Chiesa ancora largo a destra. Infine, ben memore del recente passato da punta, la Rosea disegna anche un ipotetico 4-3-2-1 con Chiesa unica punta, in caso di indisponibilità congiunta di Ibrahimovic e Rebic (RISCATTATO DAL MILAN). La disponibilità del ragazzo è nota, ma, chiude il quotidiano, Pioli conosce bene il suo vecchio campioncino. E il fatto che Astori, la cui tragedia lega i due nel ricordo, sia cresciuto nel Milan, rappresenta forse un piccolo segno.