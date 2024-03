Gasperini punta una coppa: Italiano è l’ostacolo più grande

Le prove generali sono sempre importanti, figurarsi se poi come obiettivo stagionale ci si è messi in testa quello di vincere la Coppa Italia. Gian Piero Gasperini lo ha ripetuto più di una volta nel recente passato. Il percorso tecnico dei suoi anni nerazzurri deve essere sublimato con un trofeo. Difficile pensare di poter vincere l’Europa League, già il quarto di finale contro il Liverpool sembra una montagna (quasi) impossibile da scalare. Meglio pensare a campionato e Coppa Italia, dunque. E sulla strada c’è in entrambi i casi la Fiorentina. Atalanta che vuole un posto per la prossima Champions League. Il quinto oggi fa gola a tutti perché le possibilità che valga oro sono una marea. Anzi, è quasi una certezza. Ecco perché, ad esempio, Koopmeiners e Scalvini sono rimasti a riposo giovedì sera. Troppo importante averli freschi oggi pomeriggio contro i viola. Una tripla sfida che promette scintille e spettacolo, come del resto è sempre stato negli ultimi anni. Le polemiche non sono mancate, ma si è visto anche tanto di interessante da entrambe le parti. Per il Gasp sarà l’unica sfida da vivere in panchina, lì di fianco a Italiano. In Coppa Italia sarà squalificato sia all’andata che al ritorno. Una specie di record. Si risparmierà (probabilmente solo in parte) i fischi del ‘Franchi’ nella gara d’andata. Tempo per pensarci ce n’è. Oggi invece si giocherà la partita con tutti i suoi gioielli in campo dall’inizio. Koopmeiners sulla trequarti, davanti a lui Lookman e Scamacca che non più tardi di poche ore fa hanno ribaltato lo Sporting Lisbona. La sfida con la Fiorentina è diventata di quelle più sentite. A sgomitare per un posto alle spalle delle solite note. Le polemiche del passato restano lì sullo sfondo, pronte a essere riaccese. Ma ora conta soprattutto il presente. Con un trittico di partite decisive. Lo riporta La Nazione.