Gamberini: “A Liverpool indimenticabile, ma ci arrivammo partendo da… Livorno”

Il Tirreno in edicola oggi propone un'intervista ad Alessandro Gamberini, difensore viola dei tempi del primo Prandelli, che ricorda i momenti migliori di quel periodo: il 2-3 di Torino contro la Juventus nel 2008 e la vittoria di Liverpool (0-2) in Champions League l'anno successivo. Per arrivare a provare quella gioia, però, la Fiorentina è partita dall'anno della penalizzazione (2006-2007), cominciato con due sconfitte, in casa con l'Inter e a Livorno: "Quando tornammo dal Picchi, in città si avvertiva un clima di preoccupazione. Quell'ultimo k.o, però. fu salvifico, ci accese qualcosa e ne nacque una stagione pazzesca". E così gli uomini di Prandelli, nel giro di due anni, si sono ripresi la Champions. Il rimpianto, per Gamberini, è di non aver vinto la Coppa Uefa, eliminati dai Rangers ai rigori. E oggi la Conference League? "Un'occasione fantastica, che tutti a Firenze hanno il diritto di cogliere. E' stato seminato tanto: Italiano ha centrato un obiettivo fantastico. Portare in bacheca qualcosa a Firenze, poi, ha un peso specifico importante".