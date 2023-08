Franchi: oggi la decisione del Tar del Lazio. Giani: “Sempre più preoccupato”

La Repubblica scrive dei problemi relativi al Franchi ed ai fondi del Pnrr, con il Tar del Lazio che in giornata si pronuncerà sul ricorso del Comune di Firenze per l’annullamento del decreto ministeriale che ha revocato i fondi europei per la riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Una riconversione a cui erano state assegnate risorse dal fondo Piani urbani integrati nell’aprile 2022, ancora rivendicati da Palazzo Vecchio che ora punta ad avere una data certa per l’udienza. Ma, come riferisce il Comune, l’avvocatura dello Stato ha chiesto un rinvio “per la complessità della vicenda”, con Palazzo Vecchio che si è opposto. Oggi vedremo che cosa decideranno i giudici amministrativi, mentre nel frattempo sul tema tagli dei soldi europei si dice «sempre più preoccupato» il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il quale si è mostrato anche critico sulla gestione del governo: « Abbiamo quantificato che sui 7,5 miliardi dei fondi Pnrr per la Toscana ne spariranno circa 900 milioni di euro» - ha affermato il Governatore.