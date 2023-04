Franchi, corsa contro il tempo: 90 giorni per finire la gara. E Nardella…

Dopo le parole di Commisso è arrivato il "rilancio" di Nardella riguardo ai 55 milioni necessari a completare l'investimento sul Franchi dopo il no della UE sul Pnrr. Come scrive La Nazione, il sindaco di Firenze tira dritto sul restyling. Nonostante la distanza siderale e le posizioni ormai cristallizzate sia da parte di ACF che del Comune, il primo cittadino tira dritto visti i tempi strettissimi e il rischio perdere un treno pieno di quattrini per il progetto. Secondo il quotidiano, per evitare che questa corsa contro il tempo vada perduta, per il restyling del Franchi "alcuni gruppi solidissimi avrebbero unito le forze" per presentare il progetto prima della scadenza fissata il 13 giugno.