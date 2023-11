Franchi: Barone punta sul ministro per entrare nel progetto di restyling

Repubblica Firenze si concentra sulla vicenda nuovo Franchi. Insieme agli incontri con Nardella e all’interlocuzione tra i tecnici della società e quelli del Comune sul fronte progetto esecutivo, il direttore generale viola Barone ha parlato spesso con il Ministro dello Sport Andrea Abodi, presente svariate volte al Viola Park non soltanto nella giornata inaugurale. Telefonate e incontri in cui la Fiorentina ha ribadito al governo la necessità di un vero piano operativo sul fronte degli stadi, sia con una legge ad hoc che aiuti i club nelle concessioni – con la previsione di accordi di lungo periodo per lo sfruttamento degli impianti - sia piano piano sul dossier Firenze. E così nel momento in cui il Tar del Lazio bocciando il ricorso del Comune sembrava consegnare sul fronte Franchi l’ennesima doccia fredda, Barone, insieme a Nardella a Palazzo Vecchio gettava le basi per un nuovo ingresso in campo della Fiorentina.