Formula Italiano: ora gioca solo chi merita. E chiede tre concetti chiave

Italiano è pronto ad usare più bastone che carota. E ha già dimostrato di saperlo fare. Lo scrive il Corriere Dello Sport oggi in edicola, spiegando come per arginare l'emorragia di risultati che la Fiorentina sta vivendo non farà sconti di nessun tipo. Lo ha detto e ribadito chiaramente, chiamando il gruppo ad un'assunzione chiara di responsabilità: giocherà solo chi sta meglio e chi darà le giuste garanzie. Non si tratta né di diktat né tantomeno di mancanza di fiducia, ma solo della presa di coscienza di una necessità chiara di invertire la rotta a tutti i costi, sacrificando i singoli peri gruppo.