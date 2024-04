Firenze risponde a Italiano: 20 mila biglietti venduti. Adesso tocca al campo

Italiano chiama Firenze. Il messaggio non potrebbe essere più chiaro eppure, alla vigilia di questa sfida, il mister l’ha voluto ripetere più volte. E pazienza se qualcuno magari ha avuto o aveva aspettative troppo alte considerando il reale valore di questo gruppo. Per il tecnico tutto questo adesso non conta e per lui, comunque, le pressioni possono solo far bene. «Non vivo questo clima o queste attese come un qualcosa di negativo — ha spiegato ieri — anzi se la gente si aspetta tanto vuol dire che qualcosa di buono l’abbiamo fatto e questo deve far crescere la nostra autostima. Ripeto. Mettiamo da parte tutto il resto, anche le incomprensioni o quello che poteva essere e non è stato, stringiamoci e tutti insieme proviamo a fare qualcosa di straordinario». Nelle ultime ore tra l’altro da questo punto di vista una risposta c’è stata visto che nelle ultime ore i biglietti venduti son saliti fino a 20 mila circa e non è da escludere che possano crescere ancora. Sul campo però toccherà ai giocatori e nonostante la stanchezza dei tanti impegni ravvicinati inizi a farsi sentire (e per questo il mister si porterà dietro fino all’ultimo un paio di dubbi pesanti) e da loro Italiano si aspetta il massimo. «Serviranno grande attenzione e cura dei dettagli, in ogni fase di gioco. Sappiamo che il Viktoria Plzen replicherà la gara dell’andata e quindi noi dovremo metterci più qualità cercando di sfruttare tutte le nostre caratteristiche e di provare ogni soluzione, anche dalla distanza». Lo riporta il Corriere Fiorentino.