“Firenze del Nord vs Firenze del Sud”: Fiorentina nella tana del Corvo

Pantaleo Corvino lo ha da sempre definito il ‘Derby della Firenze del Nord contro la Firenze del Sud’. Oltre che sul piano artistico, il derby è tutto personale anche per lo stesso Corvino. Dieci anni di qua e dieci anni di là. La sua carriera può riassumersi così. «A Firenze - ha raccontato nei giorni scorsi - ho sommato la maggior parte delle gare disputate in Serie A toccando anche il brivido della Champions League, in cui fui eliminato solo da un arbitraggio balordo». Per lui insomma - sottolinea La Nazione - la partita di lunedì sarà un brivido continuo. Firenze è la sua seconda casa, anche per gli affetti familiari rimasti in Toscana, ma senz’altro uno spirito di rivalsa dentro di sé lo conserva. E la classifica dice che le due squadre sono separate da soli due punti. Le stesse emozioni le proverà Sandro Mencucci. Lui si, fiorentino anche di nascita. Diciassette anni di militanza in viola ed una passione per la Fiorentina che nasce da bambino. Oggi fa l’Ad del Lecce e la settimana è passata sul filo del telefono e dei messaggi con gli amici fiorentini.