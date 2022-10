Lecce, Mencucci: “Monti ingaggi incomparabili, ma la classifica dice 2 punti”

"L'attesa della partita è sempre importante, ma questa ha un sapore diverso perché è contro la squadra della mia città e in cui ho lavorato per 17 anni. Poi sono andato in Inghilterra". Il distacco in classifica tra le due squadre è minimo, due punti, nonostante la grande differenza in termini di monte ingaggi. "Il Salento? Ci ero venuto in vacanza o per lavoro con la Fiorentina, se non ci vivi non riesci a capire la bellezza di questa terra, che sto apprezzando più adesso che in estate".