Firenze blindata e i tifosi scarseggiano: Fiorentina-Maccabi tra i controlli

Una città blindata, in particolare nella zona di Campo di Marte, il quartiere dello stadio Franchi. I negozi sono chiusi, il mercato rionale annullato, strade sbarrate e una massiccia presenza di forze dell’ordine. Fiorentina-Maccabi Haifa ha un livello di attenzione massimo sul piano della sicurezza per la gara di questa sera. Una situazione che è diretta conseguenza del conflitto Israelo-palestinese e che comporta controlli straordinari anche per l’accesso allo stadio dove, oltre agli agenti, sarà presente il doppio degli steward. Tanti divieti, poco pubblico Gli spettatori non potranno avere borse, zaini e powerbank. Ci saranno perquisizioni su ogni singola persona, controllata anche attraverso i metal detector. Ai tifosi è stato detto di entrare tassativamente entro le 18.15, una limitazione che non è affatto piaciuta ai sostenitori viola, pronti alla contestazione, ma l’imposizione dell’orario sarebbe d’altra parte anche un consiglio per avere il tempo di effettuare tutti i controlli per l’accesso, senza sforare l’orario d’inizio della partita. Sono inoltre chiusi due settori: i parterre di Tribuna e di Maratona che sono a ridosso del campo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.[LEGGI IL RANKING UEFA PER CLUB AGGIORNATO]