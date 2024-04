Fiorentina-Viktoria Plzen, la probabile formazione: Italiano sceglie i migliori

Una partita che decide una stagione, o quasi. Fiorentina-Viktoria Plzen vale tantissimo per Italiano e per i suoi ragazzi. La possibilità di giocarsi un'altra semifinale europea e tentare la rincorsa a un trofeo che manca da tanto a Firenze. Per quanto riguarda la formazione, Vincenzo Italiano ha pochi dubbi: dentro i migliori. Terracciano in porta, con Dodò e Biraghi sulle fasce. Nel mezzo pronti Milenkovic e Ranieri, con Quarta che insidia l'ex Salernitana. A centrocampo ecco la coppia Bonaventura-Mandragora, con Beltran trequartista. Sulla destra spazio al solito Nico Gonzalez, sulla sinistra giocherà Kouamè e davanti il "Gallo" Belotti. Questa è la Fiorentina, in una partita da dentro o fuori.