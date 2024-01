Fiorentina-Udinese, la probabile: dubbi sul modulo, Arthur e Biraghi riposano

Fiorentina-Udinese, la squadra di Italiano difende il quarti posto allo stadio Franchi di Firenze. Tra l'euforia della Coppa Italia e l'esigenza del mercato, la Viola si sofferma sul campionato alla ricerca dei tre punti dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Italiano è pronto a riproporre il suo 3-4-1-2, ma la pista 4-2-3-1 non sembra essere tramontata. Per adesso, Terracciano sarà schiaro tra i pali con la difesa dei titolarissimi composta da Quarta, Milenkovic e Ranieri. Nel mezzo Kayode a destra e Parisi fa riposare Biraghi a sinistra, con Maxime Lopez e Duncan a comporre il centrocampo. Bonaventura sarà il trequartista, con Beltran in vantaggio su Nzola e Ikonè al suo fianco. Attenzione però, perché se nel caso venisse scelto il 4-2-3-1, Italiano è pronto a schierare Parisi esterno d'attacco a sinistra.