Fiorentina, finalmente si torna in campo. E col Milan è partita mai banale

Si torna in campo, certamente con una partita non banale. Perché, scrive Repubblica, Fiorentina-Milan non può essere una partita come le altre. Non c'è solamente il ricordo di Joe Barone, scomparso pochi giorni fa, ma anche uno stadio tutto esaurito che tributerà un ricordo all'ex dirigente in un abbraccio commovente. E poi c'è il lato sportivo, con il rettangolo verde che torna protagonista dopo quella gara non giocata contro l'Atalanta.