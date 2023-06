Fiorentina-Ramadani, la coppia del mercato: gli affari passati

Quel Fali Ramadani che da oltre dieci anni ormai viaggia spesso a braccetto con la Fiorentina. Un rapporto forte che, pur attraversando qualche momento di crisi, ha regalato (a lui, e alla società) enormi soddisfazioni. Da Jovetic in poi, passando per Ljajic, Kalinic e Nastasic, una lunga serie di colpi prima in entrata, e poi in uscita. Difficile trovare nella storia recente dei viola un agente che abbia permesso al club di realizzare tante plusvalenze, e non solo con giocatori seguiti da lui in prima persona. L’operazione Chiesa con la Juventus per esempio l’ha messa in piedi lui, così come fu lui, a suo tempo, a piazzare Cuadrado al Chelsea. Questione di rapporti (strettissimi in Inghilterra, e in particolare con i Blues) e di abilità. Lo riporta il Corriere Fiorentino.