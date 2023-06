Fiorentina Primavera, molti giovani da gestire. Dubbi sul post Aquilani

Sei personaggi in cerca d’autore. O per meglio dire, in cerca di una squadra. Archiviata (tra qualche rimpianto) la stagione anche in Primavera, sarà presto tempo di rivoluzioni per la formazione più importante del settore giovanile della Fiorentina, che in vista della prossima annata - dove cambierà anche guida tecnica, dopo il fantastico triennio di Alberto Aquilani - dovrà salutare a norma di regolamento tutti quei tesserati nati nel 2003 che negli ultimi dodici mesi hanno potuto giocare in numero limitato nella formazione Under19 in qualità di «fuori quota». E a conti fatti sono in tutto sei gli elementi che saranno chiamati a fare il primo salto tra i grandi della loro giovane carriera. Se questo avverrà in prima squadra a Firenze (come tutti auspicano) oppure altrove ancora non è dato saperlo, anche se la sensazione è che buona parte dei baby che poi verranno lanciati nel calcio vero saranno prima testati in estate al Viola Park con la squadra di Italiano. In attesa che la prima selezione venga fatta, ecco i nomi dei giovani già in rampa di lancio: in difesa ci sono i centrali Lorenzo Lucchesi e Dimo Krastev più il terzino destro Davide Gentile (che tra i professionisti ha già debuttato nella sua esperienza della scorsa stagione alla Pro Vercelli, durata appena sei mesi a causa di un infortunio alla spalla) mentre in attacco figurano la punta Eljon Toci e gli esterni Ciro Capasso e Filippo Distefano (tra i pochi giovani fatti esordire da Italiano). Per quasi tutti loro l’addio (ma soltanto in prestito) alla maglia viola pare scontato mentre invece non è escluso che Distefano possa sognare una riconferma a Firenze con Biraghi e soci. Chi, infine, in panchina al posto di Alberto Aquilani? In pole due nomi: Daniele Galloppa e Marco Capparella, al momento tecnici dell’Under17 e dell’Under16 viola. Lo sottolinea La Nazione.