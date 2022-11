Sorpresa: ora la Fiorentina è più prolifica del Milan. Ecco i dati

La Nazione di oggi analizza i dati di Milan e Fiorentina, soffermandosi su quelli riguardanti l'efficacia dei reparti offensivi delle due squadre che domani si sfideranno a San Siro per l'ultima giornata prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Nelle ultime 8 partite la Fiorentina ha messo a segno 20 reti, mentre i rossoneri si sono fermati a quota 17. C'è da dire che i viola hanno avuto però avversari di livello differente rispetto ai meneghini, avversari come gli Hearts ed il Riga ad esempio, contro il Chelsea che ha dovuto affrontare invece il Milan in Champions League, sempre facendo un paragone. I segnali lanciati dall'attacco viola sono comunque incoraggianti, anche perché Jovic ha segnato 6 reti in un mese, e vuole tornare il centravanti finalmente in grado di replicare il repertorio messo in mostra in Bundesliga nell’Eintracht. La sfida a Giroud è lanciata, ed anche quella dell'attacco viola contro quello rossonero.