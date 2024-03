Fiorentina, per la Champions serve un’impresa: la Roma non si ferma più

Per restare agganciati al treno che vale l’Europa, per non abbandonare il sogno quinto posto che ad oggi varrebbe la Champions e per allungare su Napoli e Torino che nel primo anticipo si sono annullate tra loro

Una marcia trionfale, che ha portato i giallorossi dal nono posto (a -5 dalla Fiorentina) al quinto, con un vantaggio di 5 punti su Nico e compagni. Servirà un’impresa insomma. Per restare agganciati al treno che vale l’Europa, per non abbandonare il sogno quinto posto che ad oggi varrebbe la Champions e per allungare su Napoli e Torino che nel primo anticipo si sono annullate tra loro. Certo, e così torniamo al punto di partenza, non sarà semplice. La battaglia di Budapest col Maccabi Haifa infatti si è fatta sentire e non a caso, dopo un viaggio di ritorno che ha visto la comitiva viola rientrare in città soltanto a notte inoltrata, Italiano invece che il solito allenamento di scarico ha concesso un venerdì di totale riposo ai suoi. La rifinitura di ieri insomma, è stata l’unica occasione per preparare il match con la Roma. Lo riporta il Corriere Fiorentino.