Fiorentina-Maccabi, occasione Nzola: assenti Milenkovic e… Italiano!

La Fiorentina si è allenata quasi al completo nella tarda mattinata di ieri. All'appello mancava solo Oliver Christensen, ancora fuori per l'operazione al menisco del 12 febbraio. Per quanto riguarda i presenti al Viola Park, dopo Dodo e Gaetano Castrovilli adesso è Christian Kouame a sperare nel ritorno fra i convocati. Ricordiamo che domani saranno assenti Nikola Milenkovic e il tecnico Vincenzo Italiano per squalifica. Tra i pali tornerà obbligatoriamente Pietro Terracciano, così come forzata è la coppia di centrali difensivi formata da Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri. Qualche dubbio per Arthur Melo, non al massimo della forma. Anche Nicolas Gonzalez in forse per via dei problemi muscolari accusati domenica. Possibile la conferma di M'Bala Nzola che ha aperto le marcature all'andata. Il programma della Fiorentina, oggi, prevede la classica seduta di rifinitura alle ore 11 (il cui primo quarto d'ora come da prassi Uefa sarà aperto ai media) mentre alle ore 14.30 spazio alla conferenza stampa dell'allenatore. Lo riporta il Corriere dello Sport.