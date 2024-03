Allerta ordine pubblico, missione tranquillità: strade chiuse e vigilanza

In vista della gara di stasera contro il Maccabi Haifa, la sicurezza sarà più alta rispetto a una normale partita di coppa o campionato. A cominciare dalle diverse strade chiuse attorno allo stadio. Il numero degli spettatori sarà infatti molto contenuto. Attesi al massimo 10 mila viola : un po’ meno delle altre partite casalinghe di Conference League. Come scrive La Repubblica, ad incidere nella scelta dei tifosi della Fiorentina anche l’orario di ingresso, che è stato fissato entro le 18.15 (in un giorno lavorativo). Decisione presa per guidare al meglio gli accessi nell’impianto e l’ordine pubblico. Una decisione che ha fatto però innervosire la Curva Fiesole , invitando al dissenso e dicendo a chi arriva dopo quell’orario di presentarsi comunque, tutti assieme, ai tornelli.

Caso tifosi ospiti

Del Maccabi Haifa si attendono invece 500- 1.000 tifosi. Saranno monitorati fin dal mattino, in particolare se decideranno di spostarsi in centro. L’ultima volta, dopo la marcia dei sostenitori del Ferencvaros fino a piazza della Signoria, nacque una polemica sulla sicurezza. Rispetto al passato però non ci sarà un ritrovo in piazza Indipendenza. Ci sarà attenzione inoltre attorno ai luoghi legati a Israele, come la Sinagoga o il consolato, e all’albergo della squadra. L’accesso allo stadio Franchi sarà rafforzato. Previsti più controlli per ogni tifoso prima di raggiungere i seggiolini. Il Comitato provinciale ordine e sicurezza, dopo l’incontro in Prefettura, ha vietato la vendita e asporto di bevande alcoliche attorno allo stadio e nel centro di Firenze, area Unesco. Per le stesse zone divieto anche di possesso di bombolette spray urticanti.