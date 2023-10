Fiorentina, la linea verde. Giovedì in campo cinque giocatori del vivaio

La gara di giovedì sera contro il Cukaricki è stata anche l'occasione per mettere in pratica la linea verde della Fiorentina. Certo - scrive il Corriere Fiorentino - è ancora molto presto per tirare in ballo la Fiorentina Ye Ye, ma durante la partita sono stati ben cinque i giocatori usciti dal settore giovanile a scendere in campo.

Oltre ai "veterani" Ranieri e Sottil, dopo l'uscita di Kayode si sono aperte le porte dell'Europa per Comuzzo e, sempre sulla fascia destra, nella ripresa è entrato Niccolò Pierozzi. Al di là di come questi ultimi due potranno tornare utili per Vincenzo Italiano, l'abbassamento dell'età media della rosa è un segnale importante per un club come quello viola che grazie al Viola Park vuole iniziare a costruirsi in casa i campioncini.