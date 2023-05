Fiorentina: Italiano nella storia. Per lui 100 presenze sulla panchina viola

C 'è una maglia già pronta per lui con su scritto 100, quante le partite che Vincenzo Italiano ha affrontato sulla panchina della Fiorentina. Come si legge nelle pagine di TuttoSport, 100 in meno di due stagioni, visto che quell'attuale deve ancora concludersi, quando con la sua squadra disputerà a Praga la finale di Conference League contro il West Ham, in programma il 7 giugno. Non è dato sapere le sue sensazioni visto che ieri si è preso una pausa mediatica e non ha parlato neppure ai canali del club. Ma non può che essere soddisfatto e orgoglioso del cammino finora fatto sedendo sulla panchina viola per 99 volte fra campionato, Coppa Italia e Conference League, 100 appunto proprio oggi e proprio contro la squadra con cui ha ottenuto il primo successo in campionato da allenatore della Fiorentina. Era il 28 agosto 2021, finì 2-1 con reti di Nico Gonzalez e Vlahovic. Da allora Italiano è riuscito a riportare i viola in Europa, poi a raggiungere quest'anno due finali come non accadeva a Firenze dal 1961 e ad avere la possibilità di conquistare un trofeo che da queste parti manca da 22 anni. Nessun allenatore nella storia della Fiorentina è riuscito a toccare le 100 panchine in così poco tempo, neanche Giovanni Trapattoni che è arrivato a 101 ma al termine della sua seconda stagione a Firenze, nel '99-2000. Tutto questo certifica la crescita e l'intensità del lavoro di Italiano che non a caso è sempre stato difeso sostenuto dal suo presidente, specie nei momenti difficili che non sono mancati durante questa esaltante stagione.