Fiorentina, frenata per Vranckx. Il Wolfsburg cambia le carte in tavola

L’ affare per portare in viola Aster Vranckx adesso rischia definitivamente di incagliarsi. Come sottolinea il Corriere dello Sport, e come riportato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, gli intoppi che nelle ultime ore si erano registrati sull’asse Firenze-Wolfsburg non sono stati ancora sciolti e l’iniziale ottimismo che si respirava nel corso del weekend hanno lasciato spazio a forti timori sul fatto che l’accordo tra la Fiorentina e i tedeschi possa saltare. A mettere i bastoni tra le ruote in una trattativa che sembrava ben avviata è stato il Wolfsburg stesso. Che dopo aver dato l’impressione di voler portare a termine in tempi rapidi l’affare alle condizioni dettate dal club di Commisso (circa 7 milioni di euro la somma pattuita verbalmente), ha deciso di punto in bianco di cambiare le carte in tavola e di chiedere per il cartellino del belga una cifra attorno al 12 milioni. Una mossa a sorpresa che ha indispettito l’area tecnica viola, che anche ieri si è affrettata nel ribadire che l’accelerata sul fronte Vranckx è stata un’ipotesi messa in circolazione da figure interessate all’affare. Probabilmente gli intermediari, che dopo il blitz della scorsa settimana a Firenze potrebbero anche cambiare qualora la Fiorentina decidesse di rimettere con decisione in piedi le negoziazioni per il classe 2002.