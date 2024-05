Fiorentina-Club Brugge: i viola si giocano la finale. Le scelte di Italiano

La Repubblica analizza oggi sulle sue pagine il prossimo, importantissimo match tra Fiorentina e Club Brugge. Domani sera (ore 21, al Franchi) i viola si giocano un bel pezzo del loro approdo alla finalissima in programma il 29 maggio ad Atene. C’è un appuntamento con la storia da non mancare: Vincenzo Italiano e i suoi vogliono riprendersi quanto lasciato un anno fa sul campo all’ultimo secondo contro il West Ham. Praga maledetta e la speranza che Atene spezzi quel digiuno di trofei che prosegue da 23 anni a Firenze. Domani è atteso, nel frattempo, il ritorno dagli Stati Uniti del Presidente Commisso che, dopo la scomparsa di Joe Barone e il rientro negli States, ha fatto di tutto per programmare il viaggio con destinazione Firenze in vista di un finale di stagione tutto da vivere. Dentro e fuori dal campo. Domani sarà al Franchi e insieme a lui ci sarà uno stadio che gli ultras viola immaginano caldo. Dopo l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia, infatti, la Conference ha aumentato il suo impatto emotivo e le grandi speranze sono adesso riposte in questa competizione. Rispetto alla sfida col Viktoria Plzen, stavolta la Fiorentina giocherà la prima gara in casa e questo sarà un fattore. Italiano proverà a impostare una partita sulla falsariga di quella vinta al Franchi contro l’Atalanta in Coppa. Ovvero: massima attenzione, compattezza, qualità, ritmi che si dovranno alzare e concretezza in fase offensiva. Sarà decisivo l’approccio e fondamentale la possibilità di indirizzare l’andata per avere un vantaggio al ritorno che si giocherà tra una settimana esatta allo stadio Jan Breydel di Bruges. Per questo Italiano pensa a un 4- 2- 3- 1 con Terracciano che torna tra i pali dopo il turno di campionato concesso a Christensen. Difesa a quattro con Dodò sulla destra, Milenkovic e Quarta centrali e Biraghi a sinistra. A centrocampo alcuni dubbi: Mandragora, fuori dai convocati col Sassuolo per una lombalgia accusata nel corso della gara con l’Atalanta, è tornato ad allenarsi in gruppo ma non è al top. Se non dovesse farcela potrebbe giocare Arthur in coppia con Bonaventura: una mossa che permetterebbe di lasciare sulla trequarti Beltran con Gonzalez a destra e Ikonè a sinistra. In attacco il punto di riferimento sarà Belotti.