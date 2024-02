Fiorentina, ci siamo. Con la Lazio inizia la rincorsa per l’Europa

Le nove fatiche di Vincenzo Italiano e della sua Fiorentina sulla strada del riscatto dopo un inizio anno davvero da dimenticare. Nove, quante le sfide tra campionato, Conference League e Coppa Italia che i viola dovranno affrontare nel giro dei prossimi quaranta giorni. Impegni ravvicinati, complicati ma anche avvincenti e per certi versi perfetti per rilanciare il percorso di Gonzalez e compagni dopo una prima parte di stagione che pareva esaltante. Questa sera al Franchi la prima di nove gare da vivere tutte d’un fiato. Lazio, Torino, Roma, Atalanta, Milan e Juventus in campionato più la doppia sfida degli ottavi di Conference contro il Maccabi Haifa e l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la squadra di Gasperini. Da stasera agli inizi di aprile, insomma, saranno quaranta giorni di fuoco. La classifica dice che i viola sono all’ottavo posto, in virtù anche del pari del Napoli a Cagliari. E Italiano coglie l’occasione, visto il calendario tosto ma con tutte avversarie comprese nel treno che lotta per un piazzamento europeo, di riportarsi sotto. Le motivazioni non mancheranno. Dopo il pari di Empoli la Fiorentina ha potuto lavorare con tutto il gruppo a disposizione, eccezion fatta per Kouamé alle prese con un’infezione malarica. Italiano sta cercando di recuperare la migliore condizione dei suoi tre giocatori fondamentali: Arthur, Bonaventura, Gonzalez. E nonostante siano ancora fuori dai convocati, ha confermato il ritorno prossimo sia di Dodo che di Castrovilli. Le nove fatiche cominciano stasera: a Italiano e ai suoi trasformarle in occasione per tornare a sorridere. Lo riporta La Repubblica