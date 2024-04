Fiorentina, ci siamo. Con il Genoa serve vincere per inseguire l’Europa

La doppia missione di Vincenzo Italiano. Non mollare il campionato e attuare una rotazione necessaria e ragionata che tenga conto dei prossimi dieci giorni in cui la Fiorentina si giocherà il passaggio alle semifinali di Conference League e quello alla finale di Coppa Italia. Tanto è accaduto guardando a un girone fa: quella coi rossoblù è stata la prima gara di campionato di questa stagione e la Fiorentina vinse in scioltezza di fronte a un Ferraris tutto esaurito e in festa per il ritorno nella massima serie. Nzola centravanti, Brekalo nel tridente offensivo, Infantino che sarebbe subentrato nella ripresa. Molto è cambiato, insomma. E proprio Nzola non sarà della partita. Il campionato è ancora vivo e anche la Fiorentina sta contribuendo alla testa dell’Italia nel ranking Uefa. Dettaglio fondamentale che garantirebbe alla Serie A di avere già la prossima stagione ben cinque squadre in Champions con la sesta e la settima posizione valida per l’Europa League e l’ottava per la Conference. È bene tenerne conto, vista la classifica che complice il pareggio del Napoli ( al Maradona contro il Frosinone) vede i viola a sei lunghezze sia dagli azzurri ( ottavi) che dalla Lazio in settima piazza.Per questo, considerando anche la gara da recuperare contro l’Atalanta ma soprattutto un calendario che in campionato adesso pare più agevole sulla carta, la sfida al Genoa diventa fondamentale per non chiudere anticipatamente la terza via d’accesso all’Europa. L’obiettivo è tornare a correre in campionato, recuperare punti su chi occupa i piazzamenti europei e poi concentrarsi su quelle due finali da centrare per poter inseguire, ancora una volta, il grande sogno. Lo riporta La Repubblica