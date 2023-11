Fiorentina, c’è aria di Champions. Contro il Milan è lecito sognare

"Una sfida d’alta classifica, per riprendere il filo della continuità e misurarsi con una big in scia delle pretendenti per il titolo. Quella di stasera ( ore 20.45, stadio Meazza) sarà una partita emozionante. La Fiorentina che dopo la sosta per le Nazionali vuol ripartire dando valore a quella vittoria col Bologna ottenuta tramite gioco ma anche concretezza e abilità nel saper soffrire quanto basta. Il Milan, reduce da due punti nelle ultime quattro di campionato e soprattutto da due sconfitte interne di fila, che non può perdere terreno da Inter e Juventus in questo momento più avanti ma attese da uno scontro diretto, domani sera, che potrebbe risultare già determinante. Pioli e Italiano a confronto, in una notte da Champions. A tutti gli effetti. D’altronde la Fiorentina ci arriva con una classifica che dice quinto posto, a una sola lunghezza dal quarto e con un altro scontro diretto, tra Atalanta e Napoli ( oggi, ore 18) che riguarda in maniera particolare proprio i viola. Il Milan poi è lì a tre punti, dunque con possibilità di aggancio. Sognare è lecito ma quel che conterà, contro i rossoneri, sarà ritrovare una squadra sempre sul pezzo, concentrata, attenta al minimo dettaglio e pronta a fare un salto di qualità anche a livello mentale".