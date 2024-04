Fiorentina, campionato compromesso: l’Europa passa dall’Atalanta

Ok, meglio e giusto fare un passo alla volta. Così, mentre il campionato – con la sentenza arrivata insieme al ko subito dal Milan – rappresenta (quasi) definitivamente, la strada meno percorribile per regalarsi sogni ed Europa, e in attesa del percorso Conference che riparte la prossima settimana, la Fiorentina sa bene (adesso) quanto peserà sulla stagione la coppa Italia. Ed, entrando nello specifico, come l’appuntamento di domani sera, con la semifinale di andata, al Franchi, contro l’Atalanta, rappresenti una sorta di spartiacque definitivo per mettere nel mirino la finalissima della manifestazione. Fiorentina-Atalanta, è inutile nascondersi, sarà una partita complicata. Complicatissima, per più ragioni. Ma proprio per questo può essere considerata l’occasione più preziosa per dare alla stagione una botta di orgoglio e autostima che la Fiorentina rischia di aver trascurato da troppo tempo. Più esattamente dalla fine del 2023, con quel quarto posto in classifica che regalava emozioni incredibili. Nico e compagni, insomma, sanno bene che se si vuole arrivare in finale di coppa Italia, bisognerà essere perfetti, spietati e soprattutto vincenti, nella notte di domani. Lo riporta la Nazione.