Fiorentina, bella la Conference, ma adesso serve correre in campionato

E ora dimentichiamoci di tutto, azzeriamo l’entusiasmo per il passaggio di turno in Conference e l’amarezza per il futuro di Italiano. La Fiorentina deve cancellare le emozioni e pensare a rimettersi in corsa per un posto in Europa League. Battere l’Atalanta, solo questo conta adesso. Passa da lì il campionato della squadra viola, che non ha ancora mollato la presa ma se torna da Bergamo con zero punti si mette in una posizione molto difficile. Forse irrecuperabile. Per cui bene aver festeggiato ieri sera, bello il ritorno in campo di Dodò, ma è già tempo di guardare oltre. Del resto c’è ancora tutto in gioco. Il campionato e due coppe. Una stagione che può diventare straordinaria se la Fiorentina vincesse un trofeo, oppure in un attimo trasformarsi in un fallimento. Sono i dettagli che fanno la differenza, lo ha detto anche Italiano prima di aprire uno squarcio sinistro sulla sua permanenza a Firenze. Ma non è questo il momento di rimuginare sul destino della panchina, adesso bisogna solo pensare a dare un senso alla stagione. Dunque avanti senza voltarsi indietro, senza perdere troppo tempo con inutili complimenti per i quarti di Conference. Il momento è difficile, meglio non distrarsi. Lo riporta La Repubblica