Fiorentina anti-Genoa, i dubbi di Italiano. Un big potrebbe riposare

La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulle sue pagine della Fiorentina di Italiano, informando sul programma di oggi dei viola e riflettendo sui giocatori che saranno impiegati contro il Genoa. Come riporta il quotidiano, oggi i gigliati torneranno ad allenarsi in vista della sfida col Grifone, con Italiano che ieri aveva concesso un giorno libero. Saranno da valutare le condizioni di Bonaventura, che in Conference League è andato in tribuna perché non al meglio della condizione, mentre lunedì contro il Genoa potrebbe riposare un big: si tratta di Nico Gonzalez, con Italiano che sta valutando se impiegare o far riposare l'argentino contro la squadra dell'ex Gilardino.