Fiorentina alla prova del… 2. Vietato sottovalutare il Bologna

La Fiorentina sfida il Bologna a caccia di una vittoria esterna che manca dal 10 aprile contro il Napoli e non può più sbagliare

La Fiorentina è alla prova del... 2. Un segno che per i viola manca da troppo tempo, leggasi vittoria lontano da casa. E allora quale occasione migliore di sfidare una squadra ancora a caccia di se stessa e con un allenatore ad interim in panchina? Dopo la brutta figura in Conference, ora Italiano deve fare qualcosa di più, ritrovando quel feeling con la vittoria che sembra smarrito.