Fiorentina, ad Empoli vietato sbagliare. È l’ora della svolta per Italiano

Empoli-Fiorentina è una gara strana, quasi a sé stante, che arriva in un momento altrettanto strano per entrambe. I viola hanno vinto soltanto una volta nel nuovo anno, gli azzurri hanno svoltato con l'avvento Nicola in panchina, otto punti nelle ultime quattro partite ritrovando entusiasmo e fiducia.

Vietato sbagliare

Appuntamento al Castellani oggi alle 15.00 con la certezza - scrive Repubblica - che non ci sarà margine di errore, anche perché chi lotta per l'Europa non molla e pure il Torino si è rifatto sotto. Insieme a Lazio, Roma, Bologna e Atalanta compone un drappello di sette formazioni agguerrite e in pochi punti, senza esclusione di colpi. Italiano deve vincere, almeno per due motivi: perché oltre alla classifica c'è anche il morale dello spogliatoio da risollevare, mettendo da parte i malumori e tornando ad essere davvero squadra. Il lavoro del tecnico in questo senso è importante e continuo e sa che basta alzare il ritmo per tornare la Fiorentina conosciuta fino a fine 2023. Tutto, però passa dal campo.