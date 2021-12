Finalmente Sottil: Ricky, è solo l’inizio. Adesso alza l’asticella!

Il figlio d’arte ha prolungato fino al 2026 il suo contratto con la Fiorentina. Adesso prova ad alzare l’asticella trovando continuità

Ha prolungato fino al 2026 il suo contratto con la Fiorentina, meno di due mesi fa. Riccardo Sottil , il figlio d’arte che ha deciso di puntare sulla maglia viola, indossata la prima volta nel febbraio 2016, quando arrivò dal Torino. Adesso prova ad alzare l’asticella. In 15 partite ha già eguagliato il record di marcature in Serie A che si porta dietro dall’esperienza di Cagliari (2 centri), ma sa bene che questo è solo l’inizio.

Il primo lo aveva segnato all’Inter, ma la gioia di aver superato Handanovic gli era rimasta soffocata in gola. Spazzata via dalla rimonta nerazzurra. Stavolta, invece, si è ripreso con gli interessi. Il suo centro ha contribuito a raggiungere un record: per la quarta partita interna di fila (dopo Cagliari, Spezia e Milan) la Fiorentina ha realizzato almeno tre gol. Non succedeva da 61 anni. Adesso, c’è da trovare continuità di rendimento per fare il salto definitivo di qualità.