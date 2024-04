Finalmente Sottil, adesso continuità. Ikonè pericoloso solo sulla carta

La Nazione come di consueto si sofferma sui migliori e sui peggiori della prestazione della Fiorentina. Nella gara del Franchi è brillato Riccardo Sottil. Prestazione perfetta dell'esterno viola che finalmente incide, in maniera positiva sulla partita. Il gol, assist e tanta voglia di giocare bene per Firenze e per la sua squadra. Adesso l'obiettivo numero uno è dare continuità. Chi invece, è rimasto sottotono nella goleada viola è stato Ikonè. Sostituito al 45, ha provato a creare qualcosa ma la sua pericolosità è spesso rimasta sulla carta. Consigli poi, si è fatto trovare preparato.