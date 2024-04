Figli di Firenze in prima linea: Castrovilli e Sottil a caccia della conferma

Figli di Firenze in prima linea. Per questo finale di stagione incandescente, Vincenzo Italiano, soprattutto in campionato, farà affidamento su giocatori che durante l'anno sono stati utilizzati con il contagocce, chi per un motivo e chi per un altro. Tra di loro, come scrive La Nazione, ci saranno anche due prodotti del settore giovanile, che se da un lato vanno a caccia di riscatto dopo un’annata (per motivi diversi) non esaltante, dall’altro intravedono i titoli di coda della loro avventura in viola.