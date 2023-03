Ferrara: “Più concreta e meno narcisista, la Fiorentina è cambiata da un pezzo”

"Senza storia, senza paura, avanti così. Un brivido, vero. Ma era uno scherzo: la Fiorentina subisce un gol, ma reagisce e pianta la sua bandiera su un campo improbabile contro un avversario fantozziano. Brava Fiorentina, l’Europa è ancora sulla tua strada. Tutti felici per Castrovilli, per un bel gol che certifica il suo ritorno per la volata finale della stagione. Niente da dire di nuovo su Cabral, ancora in rete da centravanti vero. Arturone conferma di essere l’uomo giusto nel momento giusto. La Fiorentina è cambiata, da un pezzo. Più concreta, meno narcisista. Merito anche di un allenatore che si è perso e ritrovato in una stagione folle, tra nebbia fitta e sole che significa orgoglio e felicità. Per tutti. Avanti così".