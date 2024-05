Ferrara: “Nzola fuori per motivi personali? Come le giustificazioni scolastiche”

"Atene ci aspetta, e anche Jovetic. La Grecia, terra di filosofi e di nomi che ci hanno invaso la giovinezza, a scuola, o dal Badiani. Platone, Socrate, Anassimandro e Vakouftsis. Se non conoscete l’ultimo, naturalmente, è un problema vostro, ma forse lo trovate ancora in viale dei Mille quando escono i bomboloni caldi. La Grecia, la nazione che rischiò il fallimento, parola che purtroppo conosciamo bene. Solo che per loro ha significato un periodo di crisi economica e sociale profonda. Noi ce la cavammo con trasferte a Gubbio e Gualdo Tadino. Ma gli eroi di Bruges sono ancora lì, che splendono nel nostro ricordo recente più emozionante. (...) E grande M’Bala, centravanti perduto e ritrovato. Nzola fuori rosa per motivi personali. La privacy va rispettata. La spiegazione ufficiale però somiglia tanto alle nostre giustificazioni scolastiche. “Motivi personali”, ci sta dentro un problema grave o anche una forca a Boboli. Non importa. Per noi contava prendere un sette alla prima interrogazione utile. A M’Bala due prestazioni decisive in Coppa: un gol e un rigore procurato in semifinale. Per dire: bentornato M’Bala, anche se tu fossi andato a Boboli invece che al Viola Park a noi va bene così".