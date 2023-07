La Lazio di Maurizio Sarri lavora ad un colpo a centrocampo e stringe la lista dei papabili. Come riporta Il messaggero, oltre ai nomi di Hjulmand e Maxime Lopez, ritenuti troppo costosi, si sono aggiunti quelli dei due sudamericani Leandro Paredes, che la Juventus non ha riscattato, e Lucas Torreira, in forza al Galatasaray. Secondo il quotidiano è proprio l'ex Fiorentina ad essere in vantaggio in questo momento, per rinforzare la mediana di Maurizio Sarri