Errori, disattenzioni e sbavature: Milenkovic e compagni devono reagire

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulle difficoltà difensive della Fiorentina, che soffre tremendamente i palloni in verticale. Non importa che siano lanci lunghi o imbucate. Analizzando i vari gol, partendo dalla finale di Coppa Italia, possiamo vedere come tutti i profili difensivi vanno in difficoltà. Nell’ultima partita, appunto, sul cross di Belotti l’argentino e il capitano si sono fatti tagliare dietro le spalle da Solbakken ed El Shaarawy, che poi hanno confezionato l’1-0 dei giallorossi. A Roma, Dzeko si ritrova solo contro Terraccaino dopo un lancio lungo che scavalca Milenkovic. Lautaro segna, dopo un errore della linea difensiva. Errori, disattenzioni, scelte tattiche sbagliate: ognuno può trovare definizioni e cause differenti. Di sicuro, a Praga servirà una notte senza sbavature.