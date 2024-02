Empoli: defezione importante, ma Nicola ha riportato entusiasmo

La Repubblica analizza oggi la situazione dell'Empoli dopo l'arrivo in panchina di Davide Nicola. La vittoria show contro il Monza con la quale si presentò al pubblico del Castellani, merito anche di un ritrovato Zurkowski (ex viola) schierato nei due dietro la punta nel sistema di gioco3- 4- 2- 1. Il prestigioso pareggio sul campo della Juventus, quello interno col Genoa e infine la vittoria a Salerno che per Nicola ha significato molto più che la conquista dei tre punti. Proprio la Salernitana era stata la sua ultima esperienza prima dell’esonero a favore di Paulo Sousa. Eppure, in qualsiasi piazza sia andato, il tecnico piemontese ha sempre lasciato il segno. Quasi sempre chiamato in corsa, per risollevare le sorti di una squadra che non sta centrando il suo obiettivo e che ha bisogno di esperienza, carattere, idee. La media punti del campionato dice che Nicola fin qui sta tenendo un ritmo che ha permesso alla sua squadra di uscire dalla zona retrocessione e di portarsi a due punti di vantaggio sul Verona in terzultima posizione. Non era scontato. Quella di domani, da sempre, è la gara più sentita per i tifosi azzurri. Il Castellani sarà tutto esaurito e sono attesi anche quattromila tifosi viola. All’andata l’Empoli, che vedeva in Andreazzoli la sua guida, riuscì a ribaltare ogni pronostico e a espugnare il Franchi provando a dare una scossa al proprio campionato. Poi però tante sconfitte e il morale basso di una squadra che non riusciva a trovare una via d’uscita. Fino all’arrivo di Nicola, che ha riportato entusiasmo e tanto coraggio. Quel che ha chiesto ai suoi giocatori. Non solo. Il tecnico ha dovuto mettere mano a un gruppo che nel corso del calciomercato invernale ha preso uno dei suoi gioielli tecnici: Tommaso Baldanzi, passato alla Roma e già impiegato da Daniele De Rossi nel progetto giallorosso. Una defezione notevole ma che il collettivo è riuscito a non subire grazie anche alla mano del suo tecnico.