Ecco la Fiorentina dei bei tempi: più occasioni ieri che in tutto il 2024

Padrona in mezzo e sulle fasce, con Marusic in grande difficoltà con Nico, è arrivata più volte dalle parti di Provedel e dal minuto 18 in poi ha creato più occasioni che in tutte le gare del 2024

La Fiorentina a trazione anteriore è sembrata subito quella dei bei tempi. Il solito giro palla, ma più convinto e veloce, con Arthur ispirato in regia e finalmente un Nico tornato in forma, al quale si univa il Gallo. La Lazio ha impostato, come detto, la gara come col Torino e col Bayern: bella chiusa in attesa della ripartenza giusta. Che non arrivava, perché la Viola ha messo in atto una sorta di assedio dove ha provato di tutto per fare gol. Padrona in mezzo e sulle fasce, con Marusic in grande difficoltà con Nico, è arrivata più volte dalle parti di Provedel e dal minuto 18 in poi ha creato più occasioni che in tutte le gare del 2024. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.