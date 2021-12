É tempo di riflessioni: attendere per non ripetere gli stessi errori

Il caso Kokorin ha lasciato degli insegnamenti alla dirigenza viola. Con calma si valuteranno i vari nomi, attenzione però ai vari ostacoli

Secondo il Corriere dello Sport, tanti nomi si trovano sul taccuino della dirigenza viola, ma l'errore commesso con l'attaccante russo sta portando a non farsi prendere dalla fretta e gestire al meglio i tempi. Inoltre, bisogna contare i vari ostacoli che la strada per arrivare a giocatori come Borja Mayoral e Caicedo sta evidenziando. Lo spagnolo è stato rimesso al centro del progetto da Mourinho e il minutaggio che la Fiorentina gli offrirebbe sarebbe troppo scarso per le pretese del giocatore. Stesso discorso vale per Caicedo, che sta cercando una nuova destinazione dopo questi mesi deludenti al Genoa ma a Firenze non troverebbe l'importanza da lui richiesta. Rimane sullo sfondo l'idea Piatek, che dopo l'Herta Berlino, vorrebbe tornare in Italia per rilanciarsi. I margini per una trattativa ci sono ma per ora la Fiorentina non sembra essere interessata.